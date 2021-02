Continental - Stop al doppio adesivo sugli pneumatici | servirà a ridurre i rifiuti plastici

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A partire dal mese di gennaio, laha iniziato ad applicare sui nuovi penumatici destinati alla regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) solo uno dei due adesivi utilizzati finora, ossia l'etichetta europea. L'azienda, infatti, non produrrà più gli sticker con i loghi dei marchi del gruppo e questa decisione contribuirà a eliminare circa 110 tonnellate diall'anno. L'etichettatura europea, obbligatoria nell'Unione e in altri Paesi, riporta già tutte le informazioni relative al prodotto come la marca, le dimensioni e il numero di serie.