Conte lascia la politica? Macché. Il premier dimissionario ha già pronto il suo partito (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E adesso, cosa succederà a Giuseppe Conte? Il tentativo di dar vita a un terzo esecutivo a sua guida si è rivelato un buco nell'acqua, con Mattarella subito corso ai ripari, quelli più cari alla Troika: Mario Draghi, l'uomo giusto per dar vita a un esecutivo ancora più asservito ai diktat di Bruxelles. L'Avvocato del Popolo, invece, si è trovato alla fine con un pugno di mosche in mano, costretto a fare un passo indietro e lasciare quelle chiavi di Palazzo Chigi alle quali non avrebbe mai voluto rinunciare. Quali scenari, ora, nel suo futuro? Chi pensa che Conte, una volta terminata la sua avventura come presidente del Consiglio, possa tornare alla sua vita precedente (dietro la cattedra dell'Università di Firenze), probabilmente dovrà ricredersi. Come rivelato dal Corriere della Sera, infatti, il presidente del Consiglio ...

