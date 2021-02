(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Parole amare, che spaziano dall’ambito tecnico a quello societario, pronunciate da Antonioal termine della gara con la Juventus. Abbiamo fatto due regali, loro non hanno fatto molto per farci male. Abbiamo creato tanto, dobbiamo migliorare ma la prestazione è stata positiva e abbiamo messo alle corde la Juventus. Avremmo meritato molto di più. Lukaku è tranquillo, non si permetterebbe mai di offendere. Servirebbe maggiore serenità da parte di, anche se capisco che certe cose fanno notizia.? Ledevono essere accettate. Sanchez ha dato il massimo ma davanti alla porta deve essere più cattivo perché iper gli attaccanti sonoe i suoi devono essere migliori. La situazione societaria è particolare, inutile nasconderlo. Siamo partiti con un ...

fattoquotidiano : ULTIME ORE DECISIVE Governo, dai partiti nessun documento conclusivo. Fico atteso al Quirinale. Delrio: “Distanze c… - AlbertoBagnai : BAGNAI FURIOSO CONTRO CONTE AL SENATO: 'CHIUNQUE SAREBBE MEGLIO DI LEI!' - fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% degli italiani vuole un Conte ter. Uno su due è contro il voto anticipato - zazoomblog : Conte contro tutti: “Numeri impietosi in attacco Vidal rispetti le mie scelte. Il progetto Inter si è fermato” -… - checcouno : RT @AugustoMinzolin: Oggi Tigellino-Travaglio su Il Fatto,all’indomani della fine di Conte, sembra uno dei quei folli che prendono a calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte contro

... il Pd si trova senza più alleanza con M5S, senza piùcome possibile candidato premier in giallorosso alle prossime elezioni, e anzi i grillini già hanno cominciato a sparareil governo ...Per Nicola Zingaretti erano i due punti fermi di un nuovo governo mai nato, le architravi di un possibile esecutivo per uscire dalla crisi, naufragato di fronte a veti eveti. Giuseppee Roberto Gualtieri, ex premier ed ex ministro dell'Economia, hanno lavorato fianco a fianco per sedici mesi e ora, liberi da impegni dopo il fallimento dell'esplorazione ...specie guardando alle principali reazioni dei partiti dopo lo “strappo” di Mattarella contro la crisi Conte-Zingaretti-Di Maio. Dal “Governo dei migliori” di Berlusconi, fino alla volontà di andare ...Il parlamentare palermitano del Movimento 5 Stelle Giorgio Trizzino si 'smarca' dalle indicazioni di Vito Crimi, reggente dei pentastellati, che ha allontanato l'ipotesi di un sostegno a un governo co ...