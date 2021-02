Confiscati beni per oltre 250.000 euro a un membro del clan “Belforte” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta ha dato esecuzione al decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Ce) – Sezione per l’applicazione misure di prevenzione, su proposta avanzata dal Questore di Caserta, nei confronti di Roberto Trombetta, nato a Casagiove (Ce) il 18 settembre 1964, (allo stato detenuto), già di professione insegnante, ritenuto appartenente alla consorteria criminale attiva nell’area di Marcianise e zone limitrofe, denominata clan “Belforte” o “Mazzacane”. Contestualmente, nei confronti di Trombetta, è stata disposta la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 2 e mesi 6, in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta ha dato esecuzione al decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Ce) – Sezione per l’applicazione misure di prevenzione, su proposta avanzata dal Questore di Caserta, nei confronti di Roberto Trombetta, nato a Casagiove (Ce) il 18 settembre 1964, (allo stato detenuto), già di professione insegnante, ritenuto appartenente alla consorteria criminale attiva nell’area di Marcianise e zone limitrofe, denominata” o “Mazzacane”. Contestualmente, nei confronti di Trombetta, è stata disposta la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 2 e mesi 6, in ...

peppeprovenzano : Una grande storia di riscatto ci arriva da Casal di Principe. La valorizzazione dei beni confiscati, come la villa… - GDF : #GDF #ReggioCalabria e #SCICO: confiscati beni per un valore di oltre 124 milioni di euro a 4 imprenditori legati a… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, confiscati beni per 124 milioni di euro. “Sono riconducibili alla cosca Piromalli” - casertafocus : CLAN BELFORTE – Confiscati beni per 250mila euro - ElioDefrani : Prefettura e Università, convenzione sui beni confiscati alla mafia -

Ultime Notizie dalla rete : Confiscati beni Deliberate dalla Giunta comunale le intitolazioni a Rosario Livantino e Giovanni Palatucci

La sua attività di magistrato fu contrassegnata dai numerosi colpi inferti della mafia, attraverso lo strumento dei beni confiscati. Lo scorso 21 dicembre 2020 papa Francesco ha promulgato il decreto ...

Torre Annunziata - Domani 4 febbraio, riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza

Si discuterà di Palazzo Fienga, di beni confiscati alla camorra e di altre criticità del territorio. Sotto questo aspetto ultimamente ci sono stati segnali positivi delle Forze dell'ordine che ...

Prefettura e Università, convenzione sui beni confiscati alla mafia Il Piccolo Confiscati beni per oltre 250.000 euro a un membro del clan “Belforte”

Caserta – Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta ha dato esecuzione al decreto di confisca di prevenzione emesso dal T ...

CLAN BELFORTE – Confiscati beni per 250mila euro

14:23:50 Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta ha dato esecuzione al decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tr ...

La sua attività di magistrato fu contrassegnata dai numerosi colpi inferti della mafia, attraverso lo strumento dei. Lo scorso 21 dicembre 2020 papa Francesco ha promulgato il decreto ...Si discuterà di Palazzo Fienga, dialla camorra e di altre criticità del territorio. Sotto questo aspetto ultimamente ci sono stati segnali positivi delle Forze dell'ordine che ...Caserta – Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta ha dato esecuzione al decreto di confisca di prevenzione emesso dal T ...14:23:50 Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta ha dato esecuzione al decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tr ...