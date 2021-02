Confesercenti Campania | Schiavo | Già 20 mila imprese fallite e 35 mld bruciati | crisi politica inaccettabile

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente diVincenzo: «di governo è un’ulteriore violenza che subiscono le, che attendono ancora i ristori per sopravvivere. Urge un anno bianco per tutte ledel Sud». Un grido d’allarme potente e fragoroso arriva dae dal suo presidente Vincenzo: «Laattuale è, lo Stato faccia presto o avrà sulla coscienza altree ulteriori migliaia di disoccupati».Il momento è molto difficile e delicato, come evidenziano i dati raccolti dal “Centro Studi di”. Lein Italia attive ...

sudreporter : #Campania, disastro economico: i dati diffusi dallo studio di Confesercenti - teleischia : CONFESERCENTI CAMPANIA. PERSI 35MILIARDI DI EURO IN UN ANNO, SCHIAVO: “SERVONO AIUTI, CRISI POLITICA INACCETABILE” - Affaritaliani : Confesercenti Campania, bruciati 35 miliardi di euro. Ai politici: fate presto - salernonotizie : Imprese bus, Confesercenti Campania chiede risorse per 6.000 lavoratori - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie La Confesercenti Campania: '4mila bus turistici e #Ncc fermi, potrebbero aiutare il traspor… -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Campania

TeleIschia

'Il dramma - spiega Vincenzo Schiavo , presidente dima anche responsabile delle politiche per il Sud di- si amplifica se si pensa al fatturato 'bruciato' in un ...Un grido d'allarme potente e fragoroso arriva dae dal suo presidente Vincenzo Schiavo: 'La crisi politica attuale è inaccettabile, lo Stato faccia presto o avrà sulla coscienza altre imprese fallite e ulteriori migliaia di ...Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo: «Crisi di governo è un’ulteriore violenza che subiscono le imprese, che attendono ancora i ristori per sopravvivere. Urge un anno bianco per t ...Studio Confersercenti Campania: bruciati 35 miliardi di euro in un anno, 20mila aziende fallite, Schiavo: “Fate presto, crisi politica inaccettabile”. Il presidente di Confesercenti Campania ...