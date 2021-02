Conferenza stampa Tiago Pinto | le parole del dirigente giallorosso

OfficialASRoma : ?????? Bentornato Stephan! La conferenza stampa di El Shaarawy - FontanaPres : Guido Bertolaso ha accettato ancora una volta di mettersi al servizio del lombardi. La nuova sfida sarà la vacci… - OfficialSSLazio : ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parol… - altinier1981 : La conferenza stampa di #Draghi è l'esempio della buona comunicaizone istituzionale: semplice, chiara, con un tono… - valerio68100679 : RT @001Trinacria: DRAGHI SPAVENTATO. Anno 2015: nel corso della conferenza stampa all'Eurotower a Francoforte, una manifestante salì sul ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

L'Ora di Brindisi

Il general manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato della finestra di mercato della Roma appena conclusaDurante la, LeBron è stato ancora più tagliente: "Probabilmente avevano bevuto qualche drink di troppo prima della partita".Pantaleo Corvino, reponsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto Guven Yalcin. Ecco le sue dichiarazioni: "Guven è ...Il sindaco Coppola: «un modo per invogliare i cittadini ad usare il gas naturale, amico dell'ambiente ed economico».