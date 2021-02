Condanna Navalny | una mossa favorevole per Putin?

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un tribunale di Mosca hato Aleksejscatenando l’ira dei suoi sostenitori in tutto il Paese. Ladiè stata anche criticata dalla comunità internazionale. Tuttaviaha deciso di andare avanti con il pugno di ferro. Ma sarà unapositiva per il presidente russo? Ladi Aleksej

ivanscalfarotto : La condanna di #Navalny è un fatto davvero molto grave. Insieme all’Unione Europea, l’Italia dovrà fare ogni sforzo… - EnricoLetta : La condanna di #Navalny non deve restare impunita. - ItalyMFA : Apprendiamo con costernazione la notizia della condanna di Aleksey #Navalny a una lunga pena detentiva. L’Italia es… - infoitinterno : Navalny, Cremlino: Improbabile sua condanna influenzi situazione politica - Giornaleditalia : Navalny, con la condanna a Mosca scoppia il caso internazionale -

La comunità internazionale reagisce allaa tre anni e cinque mesi del dissidente anti - Putin. Proteste in tutta la Russia e centinaia di arrestiHandelsblatt, testata tedesca sottolinea che "la pena detentiva diinnesca le critiche internazionali. Angela Merkelil verdetto lontano da ogni stato di diritto". Ma è soprattutto ...Un tribunale di Mosca ha condannato l'oppositore Aleksey Navanly. Ma la condanna Navalny favorirà il presidente Vladimir Putin?Aleksey Navalny non è un semplice dissidente. Il suo caso, il suo arresto e ora la sua condanna in una colonia penale russa rischia di diventare una discriminante sullo scacchiere internazionale nei r ...