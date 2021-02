Condanna Navalny, oltre 1.300 fermi durante le proteste in Russia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Secondo l'ong OVD - Info, martedì la polizia russa ha effettuato 1.386 fermi durante proteste non autorizzate a sostegno di Aleksey Navalny. Dopo l'annuncio della sentenza, molti seguaci dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Secondo l'ong OVD - Info, martedì la polizia russa ha effettuato 1.386non autorizzate a sostegno di Aleksey. Dopo l'annuncio della sentenza, molti seguaci dell'...

ivanscalfarotto : La condanna di #Navalny è un fatto davvero molto grave. Insieme all’Unione Europea, l’Italia dovrà fare ogni sforzo… - EnricoLetta : La condanna di #Navalny non deve restare impunita. - ItalyMFA : Apprendiamo con costernazione la notizia della condanna di Aleksey #Navalny a una lunga pena detentiva. L’Italia es… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Condanna Navalny, oltre 1.300 fermi durante le proteste in Russia #AlekseyNavalny - grazidimambro : RT @CaterinaDoglio: #navalny disegna un cuore per sua moglie sul vetro del tribunale qualche attimo prima della sentenza che lo condanna a… -