Concorso Infermieri Estar Toscana, c’è il bando: posti, aziende interessate, requisiti e prove (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Indetto il Concorso Infermieri Estar Toscana unificato con la delibera n.1 del 07/01/2021. Il bando è stato pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 02/02/2021. L’indicazione “1 posto di collaboratore professionale – infermiere” nel titolo non deve trarre in inganno. Infatti la selezione, per titoli ed esami, porterà all’assunzione immediata di 1 infermiere all’AOU Careggi ma anche alla formazione di 11 graduatorie, dalle quali attingeranno le aziende sanitarie e gli Enti della Regione in caso di necessità di personale infermiere. In particolare, 3 graduatorie verranno prodotte per ciascuna delle Aree Vaste della Toscana: Centro (Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Indetto ilunificato con la delibera n.1 del 07/01/2021. Ilè stato pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 02/02/2021. L’indicazione “1 posto di collaboratore professionale – infermiere” nel titolo non deve trarre in inganno. Infatti la selezione, per titoli ed esami, porterà all’assunzione immediata di 1 infermiere all’AOU Careggi ma anche alla formazione di 11 graduatorie, dalle quali attingeranno lesanitarie e gli Enti della Regione in caso di necessità di personale infermiere. In particolare, 3 graduatorie verranno prodotte per ciascuna delle Aree Vaste della: Centro (Azienda UslCentro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ...

