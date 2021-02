Concorso Comune di Novara, 14 posti area tecnica e amministrativa: requisiti, domanda e prove (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2021 ha reso nota la disposizione da parte del Comune di Novara di tre concorsi pubblici, per esami, per la copertura di 14 posti di vari profili professionali in area tecnica e amministrativa a tempo pieno e indeterminato. I 14 posti resi disponibili dall’apertura dei tre concorsi sono così suddivisi: 4 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D; 8 posti di istruttore amministrativo, categoria C; 2 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il Servizio lavori pubblici. Resta aggiornato con tutti i concorsi pubblici attivi Vediamo ora quali sono i requisiti di accesso al Concorso, come presentare la ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2021 ha reso nota la disposizione da parte deldidi tre concorsi pubblici, per esami, per la copertura di 14di vari profili professionali ina tempo pieno e indeterminato. I 14resi disponibili dall’apertura dei tre concorsi sono così suddivisi: 4di istruttore direttivo amministrativo, categoria D; 8di istruttore amministrativo, categoria C; 2di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il Servizio lavori pubblici. Resta aggiornato con tutti i concorsi pubblici attivi Vediamo ora quali sono idi accesso al, come presentare la ...

ana_web : RT @CittadiVicenza: #Alpini, al via un #concorso di idee per un nuovo monumento per il #centenario della sezione Monte Pasubio. #Vicenza… - AriannaAmbrosi0 : RT @CittadiVicenza: #Alpini, al via un #concorso di idee per un nuovo monumento per il #centenario della sezione Monte Pasubio. #Vicenza… - CittadinidiTwtt : RT @CittadiVicenza: #Alpini, al via un #concorso di idee per un nuovo monumento per il #centenario della sezione Monte Pasubio. #Vicenza… - CittadiVicenza : #Alpini, al via un #concorso di idee per un nuovo monumento per il #centenario della sezione Monte Pasubio.… - LeggiOggi_it : Comune di Terni Nuovo #Concorso indetto per 18 posti di istruttore di vigilanza ?? -