Concorsi Regione Lombardia: 40 posti per area amministrativa e avvocati. Requisiti e prove (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuove possibilità di assunzione con tre Concorsi Regione Lombardia per 40 posti volti a coprire diverse figure professionali. In particolare, i posti sono così suddivisi: 13 posti da collaboratore senior area amministrativa, categoria giuridica B3; 25 posti da specialista area amministrativa, categoria giuridica D; 2 posti da avvocato, categoria giuridica D. Le tre figure professionali opereranno presso la giunta della Regione Lombardia. Il bando, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2021, prevede la possibilità di inoltrare domanda di partecipazione entro il 15 febbraio 2021. Vediamo adesso quali sono i Requisiti ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuove possibilità di assunzione con treper 40volti a coprire diverse figure professionali. In particolare, isono così suddivisi: 13da collaboratore senior, categoria giuridica B3; 25da specialista, categoria giuridica D; 2da avvocato, categoria giuridica D. Le tre figure professionali opereranno presso la giunta della. Il bando, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2021, prevede la possibilità di inoltrare domanda di partecipazione entro il 15 febbraio 2021. Vediamo adesso quali sono i...

