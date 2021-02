"Con tutto il rispetto, Mattarella mi ha fatto cadere le braccia": voto proibito, l'ira di Salvini (e le condizioni per Draghi) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ora tocca a Mario Draghi, tra poco al Quirinale da Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo. Ma il suo non sarà un percorso semplice. Scontato infatti l'appoggio di Pd, Italia Viva, centristi e probabilmente Forza Italia, probabilmente non potrà contare sul M5s (che sul nome dell'ex presidente Bce sta letteralmente esplodendo). Dunque Fratelli d'Italia e Lega, che sono per il voto, con posizioni più o meno sfumate. E a ribadire la posizione del Carroccio, in collegamento con Omnibus su La7 nella mattinata di oggi, mercoledì 3 febbraio, ci pensa direttamente il leader, Matteo Salvini. La via maestra, spiega il leader, sono le elezioni: "Tutta la Lega è compatta per il voto, non ci si ammala andando a votare. Ieri mi sono cascate le braccia, con tutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ora tocca a Mario, tra poco al Quirinale da Sergioper la formazione di un nuovo governo. Ma il suo non sarà un percorso semplice. Scontato infatti l'appoggio di Pd, Italia Viva, centristi e probabilmente Forza Italia, probabilmente non potrà contare sul M5s (che sul nome dell'ex presidente Bce sta letteralmente esplodendo). Dunque Fratelli d'Italia e Lega, che sono per il, con posizioni più o meno sfumate. E a ribadire la posizione del Carroccio, in collegamento con Omnibus su La7 nella mattinata di oggi, mercoledì 3 febbraio, ci pensa direttamente il leader, Matteo. La via maestra, spiega il leader, sono le elezioni: "Tutta la Lega è compatta per il, non ci si ammala andando a votare. Ieri mi sono cascate le, conil ...

CarloCalenda : Oggi si chiude con l’ennesimo fallimento una stagione politica. Populismo, Trasformismi, incoerenza, tatticismi, in… - BentivogliMarco : Con tutto il rispetto per l'esploratore... Credo che il @Quirinale debba riprendere in mano la situazione. #crisidigoverno - francescocosta : La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, fo… - lia_meloni : RT @tigre_bart: Grazie presidente, #GiuseppeConte. Per l'impegno e la volontà di combattere contro tutto e tutti. Lei ha occupato la sua po… - caosilenzioso : @carloalberto Tutto torna con le dimissioni di #Bezos da CEO di #amazon #crisidigoverno -