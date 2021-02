Con Equatore di Rancore e Margherita Vicario | si può evocare l’amore

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La storia che sto per raccontare ha due incipit. L’incipit, lo dico per quelli poco avvezzi alle varie forme di narrazione e alle componenti che contribuiscono a darle forma, è l’inizio, il momento in cui, cioè, il narratore introduce la storia. Può farlo in diverse maniere, ovviamente, a partire dalla voce narrante che il narratore decide di utilizzare. Può essere la sua stessa voce, può essere la voce di uno dei protagonisti, può essere una voce narrante, cioè una voce che racconta ma non è la voce dell’autore, so che potrebbe suonare difficile da capire, ma fidatevi, è meno complicato di quanto non sembri. Ci possono essere più voci narranti, poi, e questo sì che diventa complicato, perché significa creare una coralità che richiede ulteriori competenze, nella gestione. Tornando all’incipit, sottolineare come un incipit sia fondamentale credo sia pleonastico, sarebbe come dire ...