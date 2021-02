Complicazioni per il parto, trasferimento d’urgenza. Dopo il silenzio per ore: madre e figlio erano morti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Candida Giammona, 39 anni, è morta Dopo Complicazioni durante il parto. Ora, il marito vuole vederci chiaro: c’è un buco di tre ore su cui qualcuno dovrà indagare. Vuole sapere cosa è successo davvero dietro le porte del reparto maternità dell’Ospedale Candela di Palermo Daniele, il marito di Candida Giammona, deceduta sotto i ferri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Candida Giammona, 39 anni, è mortadurante il. Ora, il marito vuole vederci chiaro: c’è un buco di tre ore su cui qualcuno dovrà indagare. Vuole sapere cosa è successo davvero dietro le porte del rematernità dell’Ospedale Candela di Palermo Daniele, il marito di Candida Giammona, deceduta sotto i ferri L'articolo proviene da Leggilo.org.

swonsae : Pregate per la vostra bimba e fate sempre del bene , ricordatevi che se non avete Dio dentro di voi , non avete nie… - andrewsword2 : RT @Gabri4_Word: Grazie x il vostro affetto! Sono davvero commossa. Lunedì intervento riuscito dopo alcune serie complicazioni (te pareva ??… - cohibadelaserna : RT @greenkiesta_lk: Il piano creato nel 2007 per impedire il progresso della desertificazione dal Sahara è stato funestato da ritardi e com… - sportli26181512 : Pellegatti: 'Thauvin? Calma, potrebbero esserci complicazioni': Carlo Pellegatti, storico giornalista e grande espe… - ADan004 : @Prima_Vera56 >> per assurdo, non riesca a vivere senza complicazioni, si trasformi in un incubo.' Mi pare che, in… -