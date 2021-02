Come suona «Inuyasha», il nuovo singolo di Mahmood: testo, significato e storia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo singolo di Mahmood, Inuyasha, sembra delineare un tempo nuovo dell'artista: quello della maturità. E lo fa, partendo da un paradosso: raccontare questo tempo, questa presa di coscienza, attraverso una figura simbolica e mutuata da un mondo che lambisce anche l'infanzia: un manga. Il significato di «Inuyasha» di Mahmood Nel famoso manga Inuyasha è un mezzo demone che, per tutelare i compagni di viaggio, pone un freno al suo lato oscuro e alla prospettiva di divenire un demone completo. Inuyasha, Come canta Mahmood nel suo nuovo omonimo brano, chiude dentro una sorta di crisalide la parte peggiore di sé e sancirà la salvezza di chi gli sta accanto. «Metterò ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildi, sembra delineare un tempodell'artista: quello della maturità. E lo fa, partendo da un paradosso: raccontare questo tempo, questa presa di coscienza, attraverso una figura simbolica e mutuata da un mondo che lambisce anche l'infanzia: un manga. Ildi «» diNel famoso mangaè un mezzo demone che, per tutelare i compagni di viaggio, pone un freno al suo lato oscuro e alla prospettiva di divenire un demone completo.cantanel suoomonimo brano, chiude dentro una sorta di crisalide la parte peggiore di sé e sancirà la salvezza di chi gli sta accanto. «Metterò ...

