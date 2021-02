"Come ottenere il cashback senza spendere un euro". Striscia svela la falla, rovinoso disastro del governo Conte | Video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce il "cashback", una delle ultime eredità del governo "bis" di Giuseppe Conte, il meccanismo di rimborso - dopo la parentesi natalizia divenuto per il 2021 semestrale - per i pagamenti effettuati con sistemi elettronici, carta di credito, bancomat e altri metodi "telematici". Della vicenda il tg satirico di Canale 5 se ne occupa nella puntata di martedì 2 febbraio, dove l'inviata Stefania Petyx svela alcuni dettagli inquietanti. Lanciando il servizio, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti parlando di "una falla nel sistema dei rimborsi, del cosiddetto cashback. Una falla, una enorme falla". In primis perché i soldi non potrebbero arrivare. "A quanto pare i soldi sui rimborsi potrebbero non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel mirino dila Notizia ci finisce il "", una delle ultime eredità del"bis" di Giuseppe, il meccanismo di rimborso - dopo la parentesi natalizia divenuto per il 2021 semestrale - per i pagamenti effettuati con sistemi elettronici, carta di credito, bancomat e altri metodi "telematici". Della vicenda il tg satirico di Canale 5 se ne occupa nella puntata di martedì 2 febbraio, dove l'inviata Stefania Petyxalcuni dettagli inquietanti. Lanciando il servizio, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti parlando di "unanel sistema dei rimborsi, del cosiddetto. Una, una enorme". In primis perché i soldi non potrebbero arrivare. "A quanto pare i soldi sui rimborsi potrebbero non ...

