Come immaginare il futuro? Si vive (solo) innovando (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Siamo arrivati impreparati alla pandemia. E l’impatto del Covid ha avuto, ha e purtroppo avrà ancora conseguenze devastanti in termini di vite umane perdute (ormai oltre le 80mila) e benessere economico vanificato (con quasi 10 punti di Pil persi lo scorso anno). Come pure sulla nostra psiche e sui nostri comportamenti. Rispetto alle epidemie del passato, tuttavia, è evidente che oggi abbiamo armi più potenti: scienza, tecnologia, medicina, ricerca hanno raggiunto livelli che, solo qualche decennio fa, erano inimmaginabili. Queste potenzialità devono ovviamente essere coniugate con capacità organizzative, individuali e collettive, per diventare funzionali. Ma la produzione e la somministrazione già avviata di diversi tipi di vaccino in tutto il mondo in pochi mesi, quando di solito servono anni, dimostrano che grazie all’innovazione possiamo ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Siamo arrivati impreparati alla pandemia. E l’impatto del Covid ha avuto, ha e purtroppo avrà ancora conseguenze devastanti in termini di vite umane perdute (ormai oltre le 80mila) e benessere economico vanificato (con quasi 10 punti di Pil persi lo scorso anno).pure sulla nostra psiche e sui nostri comportamenti. Rispetto alle epidemie del passato, tuttavia, è evidente che oggi abbiamo armi più potenti: scienza, tecnologia, medicina, ricerca hanno raggiunto livelli che,qualche decennio fa, erano inimmaginabili. Queste potenzialità devono ovviamente essere coniugate con capacità organizzative, individuali e collettive, per diventare funzionali. Ma la produzione e la somministrazione già avviata di diversi tipi di vaccino in tutto il mondo in pochi mesi, quando di solito servono anni, dimostrano che grazie all’innovazione possiamo ...

_claroo__ : Mamma mia ho I brividi. Non oso immaginare come stia Dayane in questo momento... - jekyjei : Mi spiace un sacco per Dayanne giuro, non oso immaginare come si sentirà. Chiedo al Grande Fratello che abbia tatto… - vivalacamomilla : @__goodasgold Ho letto, poverina cavolo non posso nemmeno immaginare come si senta - Valenti67828562 : @vivalacamomilla Vabbeh ma come possono immaginare una cosa simile - itscidib : Mamma mia non oso immaginare come stia in questo momento -

Ultime Notizie dalla rete : Come immaginare Draghi da Mattarella per l'incarico. "Governo di alto profilo. Le ultime notizie di oggi

...romana - è stato al Governo di questo paese in un momento difficilissimo e ha espresso come guida ... È difficile immaginare una figura migliore di Mario Draghi per guidare l'Italia in un momento tanto ...

Falsi miti legati al vaccino anti COVID - 19

Si può facilmente immaginare come possa sentirsi un lettore nell'apprendere una cosa del genere: gli stanno sostanzialmente dicendo che il virus una volta inoculato, potrebbe procurargli un cancro. ...

La grande cecità. Come ricominciare a immaginare un futuro La Repubblica Municipio II: ecco risultati progetto ‘Come siamo diventati Capitale’

Roma - Oggi, nella Sala Italia dell'Unar, in via Aldrovandi, la presidente del Secondo Municipio e la portavoce del Forum Terzo Settore Lazio - ...

Economia circolare, la ricetta per salvare il Pianeta

Si apre oggi, mercoledì 3 febbraio, la seconda edizione (online su sicampus.org) di Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza. Riflessioni, laboratori, hackaton per capire come la tecnol ...

...romana - è stato al Governo di questo paese in un momento difficilissimo e ha espressoguida ... È difficileuna figura migliore di Mario Draghi per guidare l'Italia in un momento tanto ...Si può facilmentepossa sentirsi un lettore nell'apprendere una cosa del genere: gli stanno sostanzialmente dicendo che il virus una volta inoculato, potrebbe procurargli un cancro. ...Roma - Oggi, nella Sala Italia dell'Unar, in via Aldrovandi, la presidente del Secondo Municipio e la portavoce del Forum Terzo Settore Lazio - ...Si apre oggi, mercoledì 3 febbraio, la seconda edizione (online su sicampus.org) di Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza. Riflessioni, laboratori, hackaton per capire come la tecnol ...