Come funziona Robinhood, la nuova App che sta stravolgendo Wall Street (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Robinhood è un’app di trading lanciata nel 2014 e disponibile negli Usa. Dell’eroe della foresta di Sherwood ha preso il nome e il simbolo: la piuma. E’ diventata piuttosto popolare in queste settimane, perchè è tramite questa app che gli utenti di Reddit hanno lanciato la sfida ai fondi speculativi di Wall Street. Oggi ha raccolto altri 2,4 miliardi di dollari dai propri investitori, per sostenere il business durante la forte volatilità di alcuni titoli azionari – il più noto di questi è GameStop. Ma del mitico arciere della foresta di Nottingham non ha preso il motto: non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma vuole “democratizzare Wall Street”. Per tanto tempo, l’accesso alla borsa Usa era rimasto loro sbarrato, in quanto i prezzi dei titoli erano troppo elevati. La pandemia, facendo crollare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è un’app di trading lanciata nel 2014 e disponibile negli Usa. Dell’eroe della foresta di Sherwood ha preso il nome e il simbolo: la piuma. E’ diventata piuttosto popolare in queste settimane, perchè è tramite questa app che gli utenti di Reddit hanno lanciato la sfida ai fondi speculativi di. Oggi ha raccolto altri 2,4 miliardi di dollari dai propri investitori, per sostenere il business durante la forte volatilità di alcuni titoli azionari – il più noto di questi è GameStop. Ma del mitico arciere della foresta di Nottingham non ha preso il motto: non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma vuole “democratizzare”. Per tanto tempo, l’accesso alla borsa Usa era rimasto loro sbarrato, in quanto i prezzi dei titoli erano troppo elevati. La pandemia, facendo crollare ...

