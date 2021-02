Colantuono | “Gomez al Siviglia? Un peccato che le squadre italiane se lo siano fatto sfuggire”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “L’Atalanta, dopo la sconfitta nell’ultima di campionato, la vedo molto bene. Sarà sicuramente una partita molto interessante. Il Napoli, nonostante le ultime discussioni su Gattuso, è in fase di ripresa - queste le parole di Stefano, ex allenatore, fra le tante, dell’Atalanta, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Ho letto le dichiarazioni di De Laurentiis, fatte per smorzare i toni, però qualcosa sarà successo, altrimenti Gattuso non avrebbe sbottato in conferenza. Sicuramente c’è stato qualche incidente di percorso, con alcune sconfitte che andavano contestualizzate. Ma il Napoli ha subito tanti infortuni, ed è comunque ancora in corsa in tutte le competizioni. Da esterno, credo che su Gattusopiovute critiche un po' forzare ed esasperate".caption id="attachment 1088789" align="alignnone" width="1024" ...