Clubhouse sarà il nuovo Tinder? Il social vocale viene già usato come dating app (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alcune storie pubblicate sui social raccontano come la nuova app sia già utilizzata anche per il dating "Ho conosciuto il mio fidanzato su Clubhouse. Ecco la nostra storia e ciò che ho imparato sull’essere aperti e disponibili a ricevere amore nello spazio online più improbabile". Il tweet di Pauleanna Reid, ghostwriter, ha ricevuto molti apprezzamenti ed è stato ricondiviso anche dall’account di Clubhouse. La donna racconta di … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alcune storie pubblicate suiraccontanola nuova app sia già utilizzata anche per il"Ho conosciuto il mio fidanzato su. Ecco la nostra storia e ciò che ho imparato sull’essere aperti e disponibili a ricevere amore nello spazio online più improbabile". Il tweet di Pauleanna Reid, ghostwriter, ha ricevuto molti apprezzamenti ed è stato ricondiviso anche dall’account di. La donna racconta di …

eugeniosantoro : Clubhouse sarà il nuovo social del 2021? Riuscirà a introdursi tra le attuali piattaforme? Ne scrive @signorelli82… - MashableItalia : Clubhouse sarà il nuovo Tinder? Il social vocale viene già usato come dating app - LucaCarbonelli : Io ve lo dico all'alba del 2021: #clubhouse (la sua dinamica) sta alla radio come i blog stavano ai giornali alla f… - BDaigo : ?? Caffè e Turismo: come sarà il Business Travel? - Clubhouse - aminavagante : Ci vediamo su #Clubhouse? “?? ?? Il primo viaggio che farò sarà... ?? ?? ” with Tommaso Goisis, @vaniacauzillo, Nicola… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse sarà Elon Musk ha messo un microchip nel cervello di una scimmia (per un preciso motivo)

... Clubhouse . In un vocale l'imprenditore ha raccontato i passi avanti fatti dalla sua azienda, ... Grazie al supporto della tecnologia studiata nei laboratori di Neuralink forse un giorno sarà possibile ...

Clubhouse è il nuovo arrivato sui Social mondiali. Che destino avrà?

... pilotata dai soldi? Il Circolo non si rivelerà riservato a polli d'allevamento? Dunque a Clubhouse ... quando l'app necessaria sarà finalmente pronta anche per la piattaforma Android : ora è una ...

Oms: "Mascherine a partire dai 12 anni quando non c'è il distanziamento" AGI - Agenzia Italia .... In un vocale l'imprenditore ha raccontato i passi avanti fatti dalla sua azienda, ... Grazie al supporto della tecnologia studiata nei laboratori di Neuralink forse un giornopossibile ...... pilotata dai soldi? Il Circolo non si rivelerà riservato a polli d'allevamento? Dunque a... quando l'app necessariafinalmente pronta anche per la piattaforma Android : ora è una ...