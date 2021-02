Clochard trovato morto: aveva risparmi per 120mila euro, pensione, casa e auto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un uomo senza problemi economici aveva scelto di vivere come senza tetto dopo aver abbandonato la sua famiglia all’età di 17 anni. Nelle scorse ore è stato trovato morto aveva molti risparmi in banca ma, nonostante questo, ha scelto di vivere in strada e, purtroppo, nelle scorse ore è deceduto. Gli agenti della Polfer lo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un uomo senza problemi economiciscelto di vivere come senza tetto dopo aver abbandonato la sua famiglia all’età di 17 anni. Nelle scorse ore è statomoltiin banca ma, nonostante questo, ha scelto di vivere in strada e, purtroppo, nelle scorse ore è deceduto. Gli agenti della Polfer lo L'articolo NewNotizie.it.

Adnkronos : #Clochard trovato morto a #Milano, aveva 100mila euro in #banca - ontoxy : RT @infoitinterno: Milano, trovato morto un clochard: aveva 100mila euro e titoli azionari in banca - infoitinterno : Clochard trovato morto a Milano, aveva 100mila euro in banca - infoitinterno : Milano, trovato morto un clochard: aveva 100mila euro e titoli azionari in banca - MicheleCanzian1 : Il #clochard trovato morto una settimana fa per il freddo a #Milano aveva una pensione, 100mila euro in banca, dei… -