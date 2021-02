Clochard morto per il freddo a Milano: sui suoi conti oltre centomila euro e una pensione dalla Germania (Di mercoledì 3 febbraio 2021) morto per il freddo. Lo hanno ritrovato senza vita sotto un cumulo di teli e cartoni che, forse, aveva imparato a chiamare casa. Il suo riparo per la notte Umberto Quintino Diaco, 75 anni, se l'era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021)per il. Lo hanno ritrovato senza vita sotto un cumulo di teli e cartoni che, forse, aveva imparato a chiamare casa. Il suo riparo per la notte Umberto Quintino Diaco, 75 anni, se l'era ...

