Claudia Gerini sarà il presidente onorario di Filming Italy – Los Angeles (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Claudia Gerini rappresenterà l’Italia nella sesta edizione di Filming Italy – Los Angeles, il festival del cinema italiano a Los Angeles È tutto pronto per la sesta edizione di Filming Italy – Los Angeles, il festival del cinema italiano di Los Angeles. La kermesse quest’anno avrà luogo dal 18 al 21 febbraio 2021 e si svolgerà quasi completamente in formato digitale. presidente onorario di questa edizione è l’attrice italiana Claudia Gerini, che aprirà il festival con una masterclass in streaming, mentre a rappresentare gli Stati Uniti l’attore Harvey Keitel. Inoltre, il Festival sarà introdotto da Silvia Chiave, Console Generale ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)rappresenterà l’Italia nella sesta edizione di– Los, il festival del cinema italiano a LosÈ tutto pronto per la sesta edizione di– Los, il festival del cinema italiano di Los. La kermesse quest’anno avrà luogo dal 18 al 21 febbraio 2021 e si svolgerà quasi completamente in formato digitale.di questa edizione è l’attrice italiana, che aprirà il festival con una masterclass in streaming, mentre a rappresentare gli Stati Uniti l’attore Harvey Keitel. Inoltre, il Festivalintrodotto da Silvia Chiave, Console Generale ...

