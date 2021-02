“Circa 100 milioni di mancati incassi. I problemi non si risolvono tenendo i teatri chiusi”: parla il vicepresidente Anfols (Fondazioni lirico-sinfoniche) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Più volte in questi mesi drammatici abbiamo sentito dire, e vi abbiamo raccontato, che il mondo dello spettacolo è stato uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus. A Circa un anno dall’inizio dell’epidemia, teatri, cinema, sale concerto del nostro Paese sono ancora chiusi. Poche le certezze per chi lavora in questo settore su quando sarà possibile tornare alla normalità. Abbiamo provato a fare il punto della situazione con Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna e vicepresidente nazionale dell’Anfols, l’as­sociazione che rappresenta 12 delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche italiane. “Il nostro mondo è stato stravolto da questa pandemia – spiega Macciardi a TPI – Nessuno di noi ha annunciato una stagione 2021 e manca una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Più volte in questi mesi drammatici abbiamo sentito dire, e vi abbiamo raccontato, che il mondo dello spettacolo è stato uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Aun anno dall’inizio dell’epidemia,, cinema, sale concerto del nostro Paese sono ancora. Poche le certezze per chi lavora in questo settore su quando sarà possibile tornare alla normalità. Abbiamo provato a fare il punto della situazione con Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna enazionale dell’, l’as­sociazione che rappresenta 12 delle 14italiane. “Il nostro mondo è stato stravolto da questa pandemia – spiega Macciardi a TPI – Nessuno di noi ha annunciato una stagione 2021 e manca una ...

