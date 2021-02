Cinema | Comencini | ‘tenerli chiusi è follia | sono luoghi sicuri | ci spieghino perché’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) –e teatri ancora? “Io penso che sia una. Penso che malgrado tutto ci sia, per i teatri che per i, la possibilità di regolare molto bene il contingentamento delle presenze. Il pubblico può essere dimezzato, si tiene la mascherina, durante il film non si parla”. E’ il preoccupato interrogativo della regista Cristinache, in un’intervista all’Adnkronos, commenta così la mancata riapertura die teatri in Italia, anche a fronte della quasi totalità della nazione in ‘zona gialla’ e la riapertura dei musei.“Veramente, siaperte altre attività, altre cose, non capisco e mi chiedo perché non abbiano riaperto anche ie i teatri”, si chiede la, che ...