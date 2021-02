Cina, PMI Caixin servizi gennaio diminuisce a 52 punti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il settore dei servizi cinese ha iniziato debolmente il 2021, con le aziende che segnalano l’incremento più contenuto dell’attività imprenditoriale da nove mesi a questa parte. A gennaio il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è infatti calato a quota 52 punti dai 56,3 del mese precedente, confermandosi però sopra la soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione dell’attività. “Sia l’offerta che la domanda nel settore dei servizi hanno continuato a espandersi, ma a un ritmo più lento – ha commentato WangZhe, economista senior del Caixin Insight Group – Gli indicatori per l’attività aziendale, le nuove attività e i nuovi business finalizzati all’esportazione sono diminuite per il secondo mese consecutivo”. Il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il settore deicinese ha iniziato debolmente il 2021, con le aziende che segnalano l’incremento più contenuto dell’attività imprenditoriale da nove mesi a questa parte. Ail PMI deielaborato da/Markit è infatti calato a quota 52dai 56,3 del mese precedente, confermandosi però sopra la soglia chiave dei 50, oltre la quale si segnala una espansione dell’attività. “Sia l’offerta che la domanda nel settore deihanno continuato a espandersi, ma a un ritmo più lento – ha commentato WangZhe, economista senior delInsight Group – Gli indicatori per l’attività aziendale, le nuove attività e i nuovi business finalizzati all’esportazione sono diminuite per il secondo mese consecutivo”. Il ...

