Chiara Lubich su Rai Premium mercoledì 3 febbraio il film tv con Cristiana Capotondi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)su Raiiltv sulla fondatrice del Movimento dei Focolari,la protagonistaneltv diretto da Giacomo Campiotti in onda su Rai, che racconta la storia della fondatrice del Movimento dei Focolari. La storia di una giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli ...

Nella Prefazione l'autore Andrea Gagliarducci, Vaticanista di ACI Stampa e collaboratore di quotidiani, spiega l'origine del libro: mettere in luce la figura di, partendo dalla fiction ". L'amore vince tutto", prodotta da Eliseo Multimedia S.p.a., in cui emerge la fondatrice dei Focolari., nata a Trento il 22 gennaio 1920 col ...Esponente dei casati storici emiliani dei Garagnani marchesi di Carignano e dei principi Lambertini di Poggio Renatico, Alda Garagnani è stata tra le prime a seguirenella formazione ...Chiara, nata a Trento il 22 gennaio 1920 col nome di Silvia, apprende la fede cristiana dalla madre e dalle suore di Maria Bambina, mentre attinge la sensibilità sociale dalle idee socialiste del padr ...Un cambio ai vertici per il Movimento dei Focolari. Ancora una donna alla guida per portare avanti il carisma della fondatrice Chiara Lubich ...