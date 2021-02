Chiara Ferragni dal parto al peso e la paura di non avere figli, le risposte ai follower (Foto) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chiara Ferragni ha dedicato un po’ del suo tempo ai follower rispondendo alle domande e raccontando anche quando le dissero che avrebbe avuto difficoltà ad avere figli (Foto). L’imprenditrice digitale è incinta del secondo figlio, nascerà una bimba e lei è emozionatissima, per niente preoccupata, non vede l’ora. Una bimba desideratissima così come Chiara Ferragni e Fedez desideravano Leo ma avevano paura fosse difficile per lei restare incinta. Era il 2016 e a Los Angeles un medico le disse che avendo la sindrome dell’ovaio policistico sarebbe stato difficile avere dei figli. Panico per la Ferragni che però ha iniziato subito a prendersi cura di se stessa, fisicamente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha dedicato un po’ del suo tempo airispondendo alle domande e raccontando anche quando le dissero che avrebbe avuto difficoltà ad). L’imprenditrice digitale è incinta del secondoo, nascerà una bimba e lei è emozionatissima, per niente preoccupata, non vede l’ora. Una bimba desideratissima così comee Fedez desideravano Leo ma avevanofosse difficile per lei restare incinta. Era il 2016 e a Los Angeles un medico le disse che avendo la sindrome dell’ovaio policistico sarebbe stato difficiledei. Panico per lache però ha iniziato subito a prendersi cura di se stessa, fisicamente ...

kamila_tc_ : Quando ripostate i miei tweet mi fate sentire Chiara Ferragni???? Popolo Candem, un cuore solooo #DayDreamer - lillydessi : La nuova foto di Chiara Ferragni incinta a pochi giorni dal parto è un capolavoro - Elle - reinaDannaPaola : @alvaroricotta hi chiara ferragni - appostapernoi : Chiara Ferragni ti amo - Tricksy4 : Episode 2 – ‘In My Lady…’ with Chiara Ferragni -