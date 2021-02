Chi sono Federica e Giacomo, i figli di Mario Draghi: lavoro e studi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi sono Federica e Giacomo Draghi, i figli dell’ex presidente della Bce Mario, convocato per oggi – 3 febbraio 2021 – al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Il banchiere (prossimo premier italiano?), come detto, dal suo matrimonio con Maria Serenella (Serena) Cappello (sposata nel 1973) ha avuto due figli: Federica e Giacomo. La prima si è laureata in biologia con tanto di master preso a New York sul business e, attualmente, dirige una multinazionale che cura le biotecnologie; il secondo – invece – dopo essersi laureato presso la Bocconi ha lavorato come trader finanziario presso la Morgan Stanley. Per quanto riguarda la vita privata del figlio di Mario ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi, idell’ex presidente della Bce, convocato per oggi – 3 febbraio 2021 – al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Il banchiere (prossimo premier italiano?), come detto, dal suo matrimonio con Maria Serenella (Serena) Cappello (sposata nel 1973) ha avuto due. La prima si è laureata in biologia con tanto di master preso a New York sul business e, attualmente, dirige una multinazionale che cura le biotecnologie; il secondo – invece – dopo essersi laureato presso la Bocconi ha lavorato come trader finanziario presso la Morgan Stanley. Per quanto riguarda la vita privata delo di...

mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - borghi_claudio : Questa cosa del 'governo dei migliori' è assai buffa. Ero rimasto che quelli che i cittadini pensano (magari ex pos… - matteosalvinimi : #Salvini: Scommessa per domani? Si andrà avanti per altri giorni perché non si sono ancora messi d'accordo su chi e… - girasol44247939 : RT @robicrama69: Mi domando da chi sono pagate queste ricerche e come mai il ragazzo sia così ansioso di tornare a torturare animali Io di… - carexforbes_ : Hey hey!! sono stata assente per troppo chi ha voglia di interagire un pochetto:)) -