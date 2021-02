Chi è Fabio Panetta, ex dg della Banca d’Italia e possibile ministro dell’Economia del governo Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi è Fabio Panetta, l’economista che potrebbe prendere il posto di Gualtieri al Mef con il governo Mario Draghi. ROMA – Fabio Panetta al Mef? Il totoministri è iniziato e l’ex direttore generale della Banca d’Italia è uno dei favoriti per il ruolo di ministro dell’Economia nel governo Draghi. Il suo profilo, almeno secondo le indiscrezioni, era stato proposto anche da Matteo Renzi in caso di un Conte-ter. Chi è Fabio Panetta, la biografia dell’economista italiano Nato a Roma il 1° agosto 1959, Fabio Panetta, subito dopo la laurea in Economia e Commercio alla Luiss, si è trasferito a Londra ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi è, l’economista che potrebbe prendere il posto di Gualtieri al Mef con ilMario. ROMA –al Mef? Il totoministri è iniziato e l’ex direttore generaleè uno dei favoriti per il ruolo dinel. Il suo profilo, almeno secondo le indiscrezioni, era stato proposto anche da Matteo Renzi in caso di un Conte-ter. Chi è, la biografia dell’economista italiano Nato a Roma il 1° agosto 1959,, subito dopo la laurea in Economia e Commercio alla Luiss, si è trasferito a Londra ...

