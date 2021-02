Chi è Andrea Antonio Rosa, la recluta de La Caserma (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi è Andrea Antonio Rosa, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il ragazzo ha 18 anni ed è originario di Settimo Milanese (in provincia di Milano), Andrea è uno studente. La sua scheda ufficiale lo descrive come un ragazzo che “vive in simbiosi con la mamma, che esercita un importante potere decisionale sulle sue relazioni e scelte di vita”. Un rapporto, quello così simbiotico con la madre, è spiegato nella scheda dal racconto di un grave lutto subito dal ragazzo da piccolissimo. La perdita del padre all’età di cinque anni lo ha comprensibilmente segnato spronandolo nella ricerca di assomigliargli il più possibile. Sogna di diventare imprenditore e partecipa al programma per rendere fieri i genitori. Regole Abbiamo visto chi è la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi è, la(concorrente) de La, il docu-reality in onda su Rai 2? Il ragazzo ha 18 anni ed è originario di Settimo Milanese (in provincia di Milano),è uno studente. La sua scheda ufficiale lo descrive come un ragazzo che “vive in simbiosi con la mamma, che esercita un importante potere decisionale sulle sue relazioni e scelte di vita”. Un rapporto, quello così simbiotico con la madre, è spiegato nella scheda dal racconto di un grave lutto subito dal ragazzo da piccolissimo. La perdita del padre all’età di cinque anni lo ha comprensibilmente segnato spronandolo nella ricerca di assomigliargli il più possibile. Sogna di diventare imprenditore e partecipa al programma per rendere fieri i genitori. Regole Abbiamo visto chi è la ...

TZstan_ : RT @__occhiprofondi: Andrea che ricorda il dolore che Francesco prova ancora oggi per Luana e penso a chi anche oggi ha avuto il coraggio d… - ilpelucheditanc : RT @__occhiprofondi: Andrea che ricorda il dolore che Francesco prova ancora oggi per Luana e penso a chi anche oggi ha avuto il coraggio d… - Andrea_V_73 : @TgLa7 Ma chi lo vuole! Ci manca anche questa, ora anche basta, #mattarella ha detto governo di alto profilo ... @mariannaaprile - always_1325 : RT @__occhiprofondi: Andrea che ricorda il dolore che Francesco prova ancora oggi per Luana e penso a chi anche oggi ha avuto il coraggio d… - ccaarmencita : RT @__occhiprofondi: Andrea che ricorda il dolore che Francesco prova ancora oggi per Luana e penso a chi anche oggi ha avuto il coraggio d… -