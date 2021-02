Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della puntata del 4 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel consueto appuntamento del giovedì sera, torna su Rai Uno Suor Angela con i problemi della gente comune e le vite articolate dei suoi ragazzi Il 4 febbraio 2021 nella prima serata di Rai Uno finalmente scopriremo se l’armonia alla fine della puntata precedente si è mantenuta oppure no. In “Che Dio ci aiuti 6” non c’è mai da stare tranquilli. Suor Angela è alle prese tra casi della gente comune da risolvere e i drammi esistenziali dei suoi ragazzi in una Assisi che non solo è casa, ma è anche ricordi di quando non era ancora una suora. L’ultima puntata ci ha lasciati col fiato sospeso perché Suor Angela si è accorta che anche Erasmo ha una macchia vicino alla caviglia, uguale alla sua. Inoltre, coloro che stavano insieme e si erano momentaneamente lasciati si sono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel consueto appuntamento del giovedì sera, torna su Rai Uno Suor Angela con i problemigente comune e le vite articolate dei suoi ragazzi Il 42021 nella prima serata di Rai Uno finalmente scopriremo se l’armonia alla fineprecedente si è mantenuta oppure no. In “Che Dio ci6” non c’è mai da stare tranquilli. Suor Angela è alle prese tra casigente comune da risolvere e i drammi esistenziali dei suoi ragazzi in una Assisi che non solo è casa, ma è anche ricordi di quando non era ancora una suora. L’ultimaci ha lasciati col fiato sospeso perché Suor Angela si è accorta che anche Erasmo ha una macchia vicino alla caviglia, uguale alla sua. Inoltre, coloro che stavano insieme e si erano momentaneamente lasciati si sono ...

