Champions League volley femminile: Novara vince contro le ceche dell'Olomouc e ipoteca i playoff (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novara vince 3-1 (25-15 22-25 25-8 25-23) la sfida di Champions League di volley femminile contro le ceche dell'Olomouc. Con questo successo le piemontesi ipotecano il passaggio ai play off, anche se potrebbe comunque risultare determinante l'ultima sfida contro le polacche del Chemik Police. Migliore in campo Malwina Smarzek capace di mettere a referto ben 18 punti. Novara parte fortissimo annichilendo le avversarie con un parziale di 9-1, anche grazie alla verve offensiva di Malwina Smarzek estremamente ispirata. La reazione delle padrone di casa non arriva e le ragazze di Massimo Barbolini gestiscono con grande serenità l'andamento del match e con il bolide di Britt Herbots si ...

