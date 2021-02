Champions League volley femminile: Novara vince contro le ceche dell’Olomouc e ipoteca i playoff (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novara vince 3-1 (25-15 22-25 25-8 25-23) la sfida di Champions League di volley femminile contro le ceche dell’Olomouc. Con questo successo le piemontesi ipotecano il passaggio ai play off, anche se potrebbe comunque risultare determinante l’ultima sfida contro le polacche del Chemik Police. Migliore in campo Malwina Smarzek capace di mettere a referto ben 18 punti. Novara parte fortissimo annichilendo le avversarie con un parziale di 9-1, anche grazie alla verve offensiva di Malwina Smarzek estremamente ispirata. La reazione delle padrone di casa non arriva e le ragazze di Massimo Barbolini gestiscono con grande serenità l’andamento del match e con il bolide di Britt Herbots si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)3-1 (25-15 22-25 25-8 25-23) la sfida didile. Con questo successo le piemontesino il passaggio ai play off, anche se potrebbe comunque risultare determinante l’ultima sfidale polacche del Chemik Police. Migliore in campo Malwina Smarzek capace di mettere a referto ben 18 punti.parte fortissimo annichilendo le avversarie con un parziale di 9-1, anche grazie alla verve offensiva di Malwina Smarzek estremamente ispirata. La reazione delle padrone di casa non arriva e le ragazze di Massimo Barbolini gestiscono con grande serenità l’andamento del match e con il bolide di Britt Herbots si ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions: Busto vince e spera ancora, Novara conquista i quarti

... in Germania, Busto Arsizio supera Resovia e resta in corsa per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Con la netta vittoria la squadra di Musso si porta a 3 vittorie e 2 sconfitte ...

Benvenuto Asamoah!

Gioca 156 gare, di cui 27 tra Champions League ed Europa League, e segna 5 reti. Nel 2018 - 19 arriva all'Inter. In nerazzurro nell'arco di due stagioni colleziona 53 gare: 40 in Serie A, 1 in Coppa ...



E' ufficiale: Asamoah è un giocatore del Cagliari

Il Cagliari ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Kwadwo Asamoah: il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club sino al termine di questa stagione. Nato ad ...

