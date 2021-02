Champions League, Lipsia-Liverpool potrebbe non disputarsi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci sono dubbi sulla disputa della partita di Champions League Lipsia-Liverpool. L'ottavo di finale in programma in Germania è a rischio, secondo quanto riporta Sky Sport, dopo le restrizioni adottate dai Governi per evitare il diffondersi della pandemia, con particolare attenzione alla variante inglese del virus. I voli da e per l'Inghilterra sono sospesi un po' ovunque e lo saranno fino al 17 febbraio anche in Germania, che dovrebbe ospitare la sfida dei Reds di Jurgen Klopp, in programma appunto il 16 prossimo. Il Lipsia, così come da prassi, ha chiesto alla Uefa che il Liverpool sia esentato dal divieto ed entrambe le squadre sono in attesa di una risposta. In caso negativo, la via d’uscita sarebbe quella di uno spostamento dell’incontro o dell’inversione dei campi, con l’andata ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci sono dubbi sulla disputa della partita di. L'ottavo di finale in programma in Germania è a rischio, secondo quanto riporta Sky Sport, dopo le restrizioni adottate dai Governi per evitare il diffondersi della pandemia, con particolare attenzione alla variante inglese del virus. I voli da e per l'Inghilterra sono sospesi un po' ovunque e lo saranno fino al 17 febbraio anche in Germania, che dovrebbe ospitare la sfida dei Reds di Jurgen Klopp, in programma appunto il 16 prossimo. Il, così come da prassi, ha chiesto alla Uefa che ilsia esentato dal divieto ed entrambe le squadre sono in attesa di una risposta. In caso negativo, la via d’uscita sarebbe quella di uno spostamento dell’incontro o dell’inversione dei campi, con l’andata ...

juventusfc : La lista dei bianconeri per la seconda fase della #UCL ? - forumJuventus : Juve, ecco la lista per la seconda fase della #UCL - ZZiliani : La FJGC apre un'inchiesta sulla rissa a base di insulti tra #Ibra e #Lukaku e aspetta, con calma, le carte dell'UEF… - Volleyball_it : #CLVolleyW Champions League F.: Busto Arsizio supera anche il Resovia. Netto e meritato 3-0 by… - sportli26181512 : Real, altro infortunio per Hazard. A rischio l'andata contro l'Atalanta: Real, altro infortunio per Hazard. A risch… -