Champions League | la partita Lipsia-Liverpool a rischio rinvio Dubbi anche su Benfica-Arsenal di Europa League

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laditrarischia di essere rinviata. La competizione entra sempre più nel vivo, in particolar modo grande spettacolo in tutti i campionati in, ma si avvicina sempre di più il ritorno in campo delle competizioni europee. La stagione dei Reds è stata sicuramente altalenante, la squadra di Klopp non è riuscita a ripetere la scorsa stagione ma può togliersi tanti soddisfazioni.i tedeschi sono in lotta per traguardi ambizioni e non sono più una sorpresa.Nel frattempo la sfida ditraè a serio ...