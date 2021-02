Champions: Busto vince e spera ancora, Novara conquista i quarti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Resovia - Busto Arsizio 0 - 3 (23 - 25, 22 - 25, 17 - 25) " Tutto è ancora possibile. Nella seconda giornata della bolla di ritorno del gurppo A che si sta giocando a Schwerin, in Germania, Busto ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Resovia -Arsizio 0 - 3 (23 - 25, 22 - 25, 17 - 25) " Tutto èpossibile. Nella seconda giornata della bolla di ritorno del gurppo A che si sta giocando a Schwerin, in Germania,...

... in Germania, Busto Arsizio supera Resovia e resta in corsa per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Con la netta vittoria la squadra di Musso si porta a 3 vittorie e 2 sconfitte ...

