Cesena-Perugia: troppi positivi, partita rinviata (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cesena-Perugia, match della 22esima giornata del girone B di Serie C, avrebbe dovuto prendere il via oggi alle ore 17:30 allo stadio Manuzzi di Cesena. La Lega, però, ha deciso ufficialmente di rinviare la partita a data da destinarsi a causa dell’alto numero di positivi fra i bianconeri. La situazione del Cesena Già prima della partita di sabato contro la Triestina (2 a 1 in favore dei friulani) i tamponi avevano rilevato la positività al Covid di Ardizzone e Russini. Bortolussi, invece, non era partito per la trasferta perché non convocato proprio a causa di sintomi influenzali. Nelle scorse ore i tamponi hanno evidenziato la presenza del virus anche in altri 4 membri del club. La società non ha voluto rendere noti i loro nomi. Un vero e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021), match della 22esima giornata del girone B di Serie C, avrebbe dovuto prendere il via oggi alle ore 17:30 allo stadio Manuzzi di. La Lega, però, ha deciso ufficialmente di rinviare laa data da destinarsi a causa dell’alto numero difra i bianconeri. La situazione delGià prima delladi sabato contro la Triestina (2 a 1 in favore dei friulani) i tamponi avevano rilevato latà al Covid di Ardizzone e Russini. Bortolussi, invece, non era partito per la trasferta perché non convocato proprio a causa di sintomi influenzali. Nelle scorse ore i tamponi hanno evidenziato la presenza del virus anche in altri 4 membri del club. La società non ha voluto rendere noti i loro nomi. Un vero e ...

