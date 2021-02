Centrodestra, la via maestra è il voto. Meloni: “Nessuna possibilità che FdI sostenga Draghi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “La strada maestra” restano le elezioni “entro la primavera”. Al termine del vertice seguito alla designazione di Mario Draghi come presidente incaricato, il Centrodestra ribadisce che linea non cambia, confermando così anche la propria unità pur nelle sensibilità diverse. Il Centrodestra compatto chiede le elezioni All’incontro hanno partecipato Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e, via Zoom, Silvio Berlusconi. Erano presenti inoltre Paolo Romani per Cambiamo ad Andrea De Poli per l’Udc. Al termine della riunione è stato Salvini a confermare che “come Centrodestra compatto, ribadiamo che la strada maestra sono le elezioni“. Una posizione chiarita già ieri sera da Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: “Il Presidente valuta più ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “La strada” restano le elezioni “entro la primavera”. Al termine del vertice seguito alla designazione di Mariocome presidente incaricato, ilribadisce che linea non cambia, confermando così anche la propria unità pur nelle sensibilità diverse. Ilcompatto chiede le elezioni All’incontro hanno partecipato Matteo Salvini, Giorgia, Antonio Tajani e, via Zoom, Silvio Berlusconi. Erano presenti inoltre Paolo Romani per Cambiamo ad Andrea De Poli per l’Udc. Al termine della riunione è stato Salvini a confermare che “comecompatto, ribadiamo che la stradasono le elezioni“. Una posizione chiarita già ieri sera da Giorgia, che sui social ha scritto: “Il Presidente valuta più ...

