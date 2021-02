Centro Meteo Europeo, aggiornamenti. Febbraio e il grande gelo rotta Europa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono giorni che, in sede di previsione Meteo, scrutiamo le grandi manovre legate al previsto affondo di una massa d’aria gelida su parte dell’Europa. Sono situazioni complicate da leggere anche per i modelli Meteo, specie quando si realizzano movimenti anti zonali delle massa d’aria. gelo atteso in Europa, ma dovrebbe rimanere relegato oltralpeLa discesa del gelo verso l’Europa avverrebbe per via di un Vortice Polare letteralmente ridotto a pezzi, molto debole. Vedremo poi meglio le cause della difficoltà di quest’aria gelida a portarsi a latitudini più basse verso il Mediterraneo, come confermano anche le ultime proiezioni Meteo del modello Europeo. Europa spaccata a metà Il grande evento ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono giorni che, in sede di previsione, scrutiamo le grandi manovre legate al previsto affondo di una massa d’aria gelida su parte dell’. Sono situazioni complicate da leggere anche per i modelli, specie quando si realizzano movimenti anti zonali delle massa d’aria.atteso in, ma dovrebbe rimanere relegato oltralpeLa discesa delverso l’avverrebbe per via di un Vortice Polare letteralmente ridotto a pezzi, molto debole. Vedremo poi meglio le cause della difficoltà di quest’aria gelida a portarsi a latitudini più basse verso il Mediterraneo, come confermano anche le ultime proiezionidel modellospaccata a metà Ilevento ...

