CDP lancia “Bonus Edilizi” per sostenere interventi riqualificazione e efficienza energetica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti lancia ” Bonus Edilizi”, un’offerta che prevede tre nuove soluzioni per consentire ad imprese ed Enti pubblici di sfruttare gli incentivi per interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico. CDP si conferma così al fianco delle imprese in settori strategici per l’economia e della PA, nella delicata fase emergenziale da Covid-19, contribuendo alla ripartenza dell’Italia ed alla crescita “sostenibile”. La nuova linea di prodotti, facendo perno sulle opportunità offerte dalla normativa in vigore, consentirà di approntare le risorse finanziarie necessarie all’avvio degli interventi ed il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dal Decreto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti”, un’offerta che prevede tre nuove soluzioni per consentire ad imprese ed Enti pubblici di sfruttare gli incentivi perdied efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico. CDP si conferma così al fianco delle imprese in settori strategici per l’economia e della PA, nella delicata fase emergenziale da Covid-19, contribuendo alla ripartenza dell’Italia ed alla crescita “sostenibile”. La nuova linea di prodotti, facendo perno sulle opportunità offerte dalla normativa in vigore, consentirà di approntare le risorse finanziarie necessarie all’avvio deglied il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dal Decreto ...

