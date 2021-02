Catturato in Brasile Alduino ‘Aldo’ Giannotta: “Il narcos salentino gestiva traffico milionario di cocaina da una lussuosa fazenda di Recife” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Trafficava droga tra l’Italia, l’Olanda e la Germania. E lo faceva dal Brasile, ormai trasformato nel ‘campo base’ dei suoi affari. Aveva contatti con le principali organizzazioni criminali del mondo ed era conosciuto con molti nomi come Gandhi oppure l’Olandese. Alduino Giannotta, ritenuto una sorta di Pablo Escobar del Salento, è stato Catturato in Brasile grazie al lavoro congiunto della Polizia italiana e quella straniera. Sulle tracce del 59enne di Acquarica del Capo, in provincia di Lecce, c’era da tempo la Squadra mobile salentina, guidata dal vice questore Alessandro Albini. Gli davano la caccia da tempo, da quando alcuni collaboratori di giustizia lo hanno indicato come uno dei principali narcotrafficante del meridione. È stato sorpreso nella sua lussuosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Trafficava droga tra l’Italia, l’Olanda e la Germania. E lo faceva dal, ormai trasformato nel ‘campo base’ dei suoi affari. Aveva contatti con le principali organizzazioni criminali del mondo ed era conosciuto con molti nomi come Gandhi oppure l’Olandese., ritenuto una sorta di Pablo Escobar del Salento, è statoingrazie al lavoro congiunto della Polizia italiana e quella straniera. Sulle tracce del 59enne di Acquarica del Capo, in provincia di Lecce, c’era da tempo la Squadra mobile salentina, guidata dal vice questore Alessandro Albini. Gli davano la caccia da tempo, da quando alcuni collaboratori di giustizia lo hanno indicato come uno dei principali narcotrafficante del meridione. È stato sorpreso nella sua...

