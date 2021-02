Caterina Balivo tra marito e figli: “La tv non era più conciliabile con la famiglia” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo scorso maggio 2020, al termine di una stagione difficilissima, Caterina Balivo aveva annunciato in diretta tv il suo addio a Vieni da Me. Una decisione sicuramente sofferta, visto l’impegno che aveva speso per far crescere la sua “creatura”, ma a quanto pare inappellabile. Se al momento non aveva svelato i motivi che l’avevano portata a lasciare la televisione, a diversi mesi di distanza finalmente la conduttrice ha rotto il silenzio. Ospite a Domenica In, la splendida Caterina Balivo ha parlato di una “scelta d’amore”. Per la prima volta, nel salottino di Mara Venier ha affrontato l’argomento, raccontando con il cuore in mano il perché di quella decisione che aveva fatto tanto discutere. Ora, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la presentatrice è tornata a parlare delle ragioni che si nascondevano ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo scorso maggio 2020, al termine di una stagione difficilissima,aveva annunciato in diretta tv il suo addio a Vieni da Me. Una decisione sicuramente sofferta, visto l’impegno che aveva speso per far crescere la sua “creatura”, ma a quanto pare inappellabile. Se al momento non aveva svelato i motivi che l’avevano portata a lasciare la televisione, a diversi mesi di distanza finalmente la conduttrice ha rotto il silenzio. Ospite a Domenica In, la splendidaha parlato di una “scelta d’amore”. Per la prima volta, nel salottino di Mara Venier ha affrontato l’argomento, raccontando con il cuore in mano il perché di quella decisione che aveva fatto tanto discutere. Ora, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la presentatrice è tornata a parlare delle ragioni che si nascondevano ...

zazoomblog : Così recupero gli arretrati. Castità e confessione da censura ciò che Caterina Balivo non aveva mai detto -… - bubinoblog : CATERINA BALIVO: HO LASCIATO LA TV PER AMORE DELLA FAMIGLIA, ORA SONO TORNATA! - AgenziaOpinione : SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 4 FEBBRAIO: « CATERINA BALIVO – NUNZIA DE GIROLAMO – ORIETTA BERTI – LA MORTE… - zazoomblog : Caterina Balivo: “Aveva ragione lui” L’omaggio straziante al collega morto - #Caterina #Balivo: #“Aveva #ragione - EresMar_ : @eterocromia_ Caterina Balivo può solo imparare. -