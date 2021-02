Castellammare | raffica di controlli | chiusi due ristoranti aperti oltre le 18 Nove i denunciati

Ultime Notizie dalla rete : Castellammare raffica

Teleclubitalia.it

APPROFONDIMENTI LA TASK FORCE Napoli, a Chiaia controlli straordinari della polizia:di... LA SICUREZZA Controlli anti - Covid a, chiuso internet point: multati... I CONTROLLI ...LA TASK FORCE Napoli, a Chiaia controlli straordinari della polizia:di... LA SICUREZZA Controlli anti - Covid a, chiuso internet point: multati...Gli agenti della Guardia di finanza di Napoli sono scesi in campo per un blitz contro camorristi: perquisizioni a raffica e sequestri per oltre un milione di euro.CASTELLAMMARE DI STABIA – Un figlio d’arte per la Juve Stabia. Il giovane bomber Gennaro Borrelli è il nuovo acquisto delle Vespe in prestito dal Pescara. Figlio di Pasquale Borrelli, ex difensore del ...