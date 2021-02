Castel Volturno, poliziotto di Aversa ritrovato morto nella sua auto: aveva 37 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si chiamava Vincenzo Fiorenzano l’agente di Polizia di 37 anni ritrovato morto ieri sera nel parcheggio del centro commerciale Jolì di Castel Volturno. L’uomo, padre di tre bimbi, era sparito da due giorni. Castel Volturno, ritrovato morto agente di polizia: Vincenzo Fiorenzano aveva 37 anni Il poliziotto, in servizio presso la Polfer di Aversa, è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si chiamava Vincenzo Fiorenzano l’agente di Polizia di 37ieri sera nel parcheggio del centro commerciale Jolì di. L’uomo, padre di tre bimbi, era sparito da due giorni.agente di polizia: Vincenzo Fiorenzano37Il, in servizio presso la Polfer di, è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TeleradioNews : Orrore a C. Volturno maltrattamenti ad un bambino - lebose2 : @IRubentismo @tancredipalmeri Hai ragione. Ma dillo senza piangere. Che non valete una cippa oltre castel volturno. - CerchiamoDenise : #Caserta, bimbo morto per lesioni: fermato il compagno della madre Era stata proprio la donna a portare il piccolo… - irpiniatimes1 : Orrore a Castel Volturno, uccide il figlio della compagna a frustate - napolista : Gazzetta: stasera #DeLaurentiis sarà al Maradona, si aspetta una reazione della squadra Il presidente è in continuo… -