Caso Cucchi, i giudici: "Lo Stato ha il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene". Pubblicate le motivazioni della sentenza del processo d'appello ter chiuso il 14 novembre del 2019 con un'assoluzione e quattro prescrizioni per Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo, cinque medici dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma. Per i giudici "Cucchi non ricevette mai da alcuno una informazione adeguata, dettagliata e completa in merito alle sue condizioni cliniche". Sono state pubblicate oggi le motivazioni della sentenza del processo d'appello ter chiuso il 14 novembre del 2019 con un'assoluzione e quattro prescrizioni per Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo, i cinque medici dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma imputati nel procedimento giudiziario per la morte di Stefano Cucchi, il 31enne arrestato.

