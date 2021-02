Casertana, calciomercato: preso Christian Montaperto dalla Cavese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I rossoblu completano il colpo in entrata Christian Montaperto, attaccante classe 2002 lascia la Cavese e si accasa alla Casertana dove giocherà, almeno inizialmente con la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I rossoblu completano il colpo in entrata, attaccante classe 2002 lascia lae si accasa alladove giocherà, almeno inizialmente con la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tabellamercatob : #Calciomercato: si chiude stasera alle 20.00 Prime ufficialità #SerieB /2 Attaccanti in prestito in #SerieC #Lecce… - NunzioMarrazzo : Casertana. Ufficiale, dall’Ascoli arriva il giovane Matos ???????? #Ascoli, #Calcio, #Calciomercato, #Casertana,… - PicenoTime : Ascoli Calcio, definito il passaggio di Matos alla Casertana a titolo temporaneo - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Casertana, Matos ha firmato: arriva in prestito dall'Ascoli -