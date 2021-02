Cartabia, Cottarelli, Panetta: in tanti a caccia di un ministero nel nuovo governo Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi doveva essere, come invocato da più parti (anche a destra), e alla fine Mario Draghi sarà. L’annuncio del presidente Sergio Mattarella ha dato corpo alla peggiore delle paure, quella di un governo totalmente asservito all’Europa e che vedrà portato in processione un vero e proprio traditore dell’Italia, protagonista della stagione delle folli privatizzazioni e definito dall’ex presidente della Repubblica Cossiga “un vile affarista”. Con il totonomi subito scattato: chi saranno le personalità scelte per dar vita a questo esecutivo “tecnico”, del quale si dirà (mentendo) che è nato per salvare gli italiani? Le ipotesi, in attesa dell’incontro tra Draghi e Mattarella, sono tante. Non si esclude, innanzitutto, che possano essere coinvolti gli esponenti delle principali forze politiche del Paese. Così come ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mariodoveva essere, come invocato da più parti (anche a destra), e alla fine Mariosarà. L’annuncio del presidente Sergio Mattarella ha dato corpo alla peggiore delle paure, quella di untotalmente asservito all’Europa e che vedrà portato in processione un vero e proprio traditore dell’Italia, protagonista della stagione delle folli privatizzazioni e definito dall’ex presidente della Repubblica Cossiga “un vile affarista”. Con il totonomi subito scattato: chi saranno le personalità scelte per dar vita a questo esecutivo “tecnico”, del quale si dirà (mentendo) che è nato per salvare gli italiani? Le ipotesi, in attesa dell’incontro trae Mattarella, sono tante. Non si esclude, innanzitutto, che possano essere coinvolti gli esponenti delle principali forze politiche del Paese. Così come ...

ilriformista : L'intervista di @aldotorchiaro a @BentivogliMarco: “Draghi, Cartabia e Cottarelli ci possono salvare, no al… - you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Il 51% degli italiani ritiene #Conte e #Draghi adeguati per guidare un nu… - Cesare140 : @tohr___ @VitoGulli @borghi_claudio Si vocifera di ministri del calibro di Cottarelli, Cartabia, Capua e forse anch… - Gianskrt : Oltre al nome di Draghi stanno circolando il nome di Marta Cartabia (prima Presidentessa della Corte Costituzional… - Fi3ldingM3llish : RT @strange_days_82: #Repubblica ipotizza quella che potrebbe essere la squadra del Governo Draghi. Il Mef a Fabio Panetta o a Cottarelli.A… -