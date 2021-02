Carlo e Diana, 40 anni fa la proposta di nozze meno romantica di sempre (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Esattamente 40 anni fa, il 3 febbraio 1981, il principe Carlo , all’epoca trentaduenne, faceva la proposta di nozze alla diciannovenne lady Diana nella stanza dei bambini del castello di Windsor. Come ha ricordato la quarta stagione di The Crown, il primogenito della regina Elisabetta non si inginocchiò come da tradizione, anche se su alcuni tabloid britannici ancora circola la versione «favola». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Esattamente 40 anni fa, il 3 febbraio 1981, il principe Carlo , all’epoca trentaduenne, faceva la proposta di nozze alla diciannovenne lady Diana nella stanza dei bambini del castello di Windsor. Come ha ricordato la quarta stagione di The Crown, il primogenito della regina Elisabetta non si inginocchiò come da tradizione, anche se su alcuni tabloid britannici ancora circola la versione «favola».

Lady Diana raffigurata come una principessa Disney, ma infelice, bulimica e soprattutto pronta a urlare al mondo che il principe azzurro non esiste: sono le nuove opere di aleXsandro Palombo, comparse ...

Kristen Stewart e il film su Lady Diana

Lo scorso anno era stata annunciata la partecipazione al biopic “Spencer”, diretto da Pablo Larraín, di Kristen Stewart nel ruolo della principessa Diana. La scorsa settimana sono emerse le prime fot ...

