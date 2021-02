Carelli tradisce, da facilitatore a voltagabbana. L’ex grillino guarda alla formazione dei transfughi orchestrata da Salvini (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fino a ieri diceva “Avanti con Conte”. Poi si vede che qualcosa dev’essere cambiato. E così Emilio Carelli, deputato fino a ieri del Movimento cinque stelle, nei panni di un “Bruto” contemporaneo pugnala la forza poltica che lo aveva accolto (ricordiamo, infatti, che Carelli era uno degli “esterni” candidati dai Cinque stelle), fuoriesce dal Movimento e annuncia di voler fondare una nuova forza, moderata e di centrodestra. L’identikit, verrebbe da dire, perfetto per appoggiare un governo istituzionale. Tanto per restare a galla. C’è da dire che una delle contestazioni che Carelli, tra i colleghi senatori, ha spesso lamentato è il fatto di non essere stato abbastanza valorizzato. Eppure all’inizio fu tra i primi nomi proposti per la presidenza della Camera, poi sfumato, e il suo nome è stato fatto più volte per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fino a ieri diceva “Avanti con Conte”. Poi si vede che qualcosa dev’essere cambiato. E così Emilio, deputato fino a ieri del Movimento cinque stelle, nei panni di un “Bruto” contemporaneo pugnala la forza poltica che lo aveva accolto (ricordiamo, infatti, cheera uno degli “esterni” candidati dai Cinque stelle), fuoriesce dal Movimento e annuncia di voler fondare una nuova forza, moderata e di centrodestra. L’identikit, verrebbe da dire, perfetto per appoggiare un governo istituzionale. Tanto per restare a g. C’è da dire che una delle contestazioni che, tra i colleghi senatori, ha spesso lamentato è il fatto di non essere stato abbastanza valorizzato. Eppure all’inizio fu tra i primi nomi proposti per la presidenza della Camera, poi sfumato, e il suo nome è stato fatto più volte per ...

